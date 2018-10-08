Akhisarspor çare bulamıyor

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de 7 yılın en kötü sezonunu geçiren Akhisarspor, 8 haftada hanesine sadece 5 puan yazdırabildi.

Sezona Türkiye Kupası ve Süper Kupa\'yı kaldırarak başladıktan sonra kötü gidişatı bir türlü sonlandıramayan yeşil-siyahlı ekip, düşme hattından kurtulamadı. Ligde bu sezon tek galibiyetini Galatasaray\'ı 3-0 yenerek alan, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor\'la birlikte en az puan toplayan 2 ekipten biri olan Akhisarspor, 3-1 mağlup ayrıldığı son Trabzonspor maçında evindeki yenilmezlik serisini de yitirdi. Akhisar, Trabzon randevusuna kadar bu sezon iç sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu\'ndaki Standard Liege deplasmanı sonrası çıktığı Trabzonspor maçında ilk yarıda serbest vuruş ve penaltıdan yediği iki golden sonra oyunu lehine çeviremeyen Aknhisarspor\'da teknik direktör Cihat Arslan, takımın başında çıktığı 2 lig maçından puansız ayrıldı. Sezona verilen milli maç arasında 3 gün izin yapıp antrenmanlara perşembe günü yeniden başlayacak Akhisar\'da Cihat Arslan, Trabzon önünde iyi oynarken Mustafa Yumlu\'nun sakatlığı ve duran toptan yedikleri gollerin kurbanı olduklarını söyledi.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Akhisarspor, bu sezon sakatlıklardan bir türlü belini doğrultamadı. Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi\'nde de yer alıp 3 kulvarda birden mücadele eden Akhisar\'da sezon başından bu yana Dany, Josue, Lopes, Vrsajevic, Bilal, Sissoko, Barbosa ve Serginho, sakatlık problemi yaşadı. Akhisar\'da son sakat Trabzon maçının ilk yarısında burnu 2 yerden birden kırılıp hastaneye kaldırılan Mustafa Yumlu oldu. Mustafa\'nın durumunun iyi olduğu ve maskeyle perşembe günü başlayacak idmanlarda yer alabileceği bildirildi.