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Spor

Akhisarspor, Başakşehir deplasmanına çıkıyor

İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, Beşiktaş deplasmanından puanla dönen Medipol Başakşehir'le yarın kozlarını paylaşacak

27 Ekim 2017 14:04

İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, Beşiktaş deplasmanından puanla dönen Medipol Başakşehir\'le yarın kozlarını paylaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı\'nda Fırat Aydınus\'un yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 16.30\'da çalacak. Konuk yeşil-siyahlılarda kanat oyuncusu Olcan Adın sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.
Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir\'in Türkiye\'nin en iyi takımlarından biri olduğunu söyledi. Rakiplerinin çok kaliteli futbolculara sahip olduğunu dile getiren Buruk, \"Biz de zorluk seviyesi yüksek karşılaşmalara iyi hazırlanıyoruz ve bu müsabakalarda olumlu performans sergiliyoruz. İstanbul\'dan da istediğimiz sonucu alıp evimize döneceğimize inanıyorum\" diye konuştu. İki takım arasında geçen sezon oynanan maçlarda Akhisarspor, Başakşehir\'i Manisa\'da 2-1 mağlup ederken, İstanbul\'daki karşılaşmayı 5-1 kaybetmişti. 

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