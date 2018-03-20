T24 LogoT24 Logo
Spor

Akhisarspor arayı boş geçmeyecek

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) SPOR Toto Süper Lig'de son 8 hafta öncesi 34 puanla 9

20 Mart 2018 15:34

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de son 8 hafta öncesi 34 puanla 9. sırada yer alan Teleset Mobilya Akhisarspor, sezona verilen milli maç arasını boş geçmeyecek. Teknik heyetin verdiği 3 günlük iznin ardından antrenmanlara yarın Yılmaz Atabarut Tesisleri\'nde yeniden başlayacak yeşil-siyahlı ekip, 25 Mart Pazar günü Balıkesirspor Baltok\'la hazırlık sınavında karşılaşacak. Spor Toto Akhisar Stadyumu\'ndaki özel maç saat 16.00\'da start alacak. Akhisarspor, kalan haftalarda maksimum galibiyeti elde ederek önce ilk 10 içinde kalmayı, ardından ilk 5 sırayı yakalamayı hedefliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Barış GEZİCİAKHİSAR DHA SPOR Toto Süper LigTeleset Mobilya AkhisarsporTeknikYılmaz Atabarut TesisleriMart PazarBalıkesirspor BaltokSpor Toto Akhisar StadyumuAkhisarspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24