T24 LogoT24 Logo
Spor

Akhisarspor ağır yaralı

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig'de Galatasaray deplasmanında 10 kişi kalıp 2-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 4-2 yenik ayrılan Teleset Mobilya Akhisarspor, ağır yara aldı

10 Aralık 2017 15:55

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de Galatasaray deplasmanında 10 kişi kalıp 2-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 4-2 yenik ayrılan Teleset Mobilya Akhisarspor, ağır yara aldı. Ligde ilk haftalarda 3\'üncü sıraya kadar tırmandıktan sonra 7 maçtır galibiyete hasret kalan yeşil-siyahlılar, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde en kötü serisine imza atmayı sürdürdü. Buruk, geçen sezon Akhisarspor\'a ligde üst üste 6 galibiyet aldırmıştı. Maçta 44\'üncü dakikada Lopes\'in kırmızı kart görmesinin yanında Sissoko\'nun da ligde 4 sarı kart cezalısı konumuna düştüğü Akhisar\'da Teknik Direktör Okan Buruk ise hakemlere itirazı nedeniyle ikinci yarıda tribüne gönderildi.
Galatasaray tarihinin efsane futbolcularından olan Okan Buruk, mücadelenin ardından hem hakemlere hem de rakip Teknik Direktör Igor Tudor\'a büyük tepki göstermesiyle de gündem oldu. Lopes\'i ilk yarıda tartışmalı bir şekilde oyundan atan hakem Ümit Öztürk\'e yüklenen Buruk, \"Hakemin oyuna müdahil olma isteği oldu. Bunu maç boyunca kararlarıyla gösterdi. Bu oyunu nasıl bozabilirim diye düşündü ve bir oyuncuyu kırmızı kartla dışarda bıraktı. Ben bunun büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ben hep yabancı hakem Türkiye\'ye gelsin dediğimde hakemler kızıyor ama bu tür hakemler maça geleceğine yabancı hakemler gelsin. Adaletsizlikten dolayı çok üzgünüm\" dedi. Buruk, maç boyunca kulübeden kendisine sataşan Tudor\'un da Galatasaray teknik direktörlüğünü hak etmediğini savundu.
GALATASARAY\'A ŞANSI TUTMUYOR
AKHİSARSPOR, Süper Lig\'de en çok mağlubiyeti Galatasaray karşısında aldı. Sarı kırmızılı takımla ligde 6 sezonda 11 kez karşı karşıya gelen Akhisarspor, bu maçların 10\'unu kaybetti. Yeşil-siyahlı ekip, sarı-kırmızılı rakibini yalnız 2013-14 sezonunda, 6 Ekim 2013\'te oynanan karşılaşmada Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 2-1 yenebildi. Akhisar, Galatasaray\'dan ligde 11 maçta tam 34 gol yedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Barış GEZİCİAKHİSAR DHA SÜPER Lig GalatasarayTeleset Mobilya AkhisarsporLigdeTeknik Direktör Okan BurukBurukAkhisarsporMaçtaLopesSissokoAkhisar Teknik Direktör Okan BurukGalatasarayOkan BurukTeknik Direktör Igor Tudor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24