Akhisarspor 21 günde 6 maça çıkacak

AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de ilk 4 maçta 2 puanla yetinerek en kötü sezon başlangıcını yapan Akhisarspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen ara sonrası 21 günde 6 önemli karşılaşmaya çıkacak.

Ligde 15-16 Eylül hafta sonu Ankaragücü\'yle deplasmanda oynayacak yeşil-siyahlılar, 20 Eylül\'de tarihinin ilk UEFA Avrupa Ligi sınavında Krasnodar\'ı ağırlayacak. Rus temsilcisinin ardından ligde o hafta sonu Galatasaray\'la evinde rakip olacak Akhisarspor, Alanyaspor deplasmanına çıktıktan sonra 4 Ekim\'de Avrupa\'da deplasmanda Standard Liege\'le kozlarını paylaşacak. Akhisarspor, bu zorlu periyodu 6-7 Ekim haftasında Trabzonspor\'la iç sahada oynayacağı maçla tamamlayıp yeniden milli araya girecek.