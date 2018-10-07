Akhisarspor - Trabzonspor maçından notlar

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (DHA) - Trabzonspor\'da maçtan bir gün önce annesi Şefika Karaman\'ı kaybeden teknik direktör Ünal Karaman maça çıkamadı. Annesinin ölüm haberini takımıyla Manisa\'da kampta aldıktan sonra Konya\'ya giderek bugün cenaze törenine katılan tecrübeli teknik adamın yerine antrenör Hüseyin Çimşir takımın başında maça çıktı.

Akhisarspor\'da eski Trabzonsporlu Fatih, Kadir, Caner, Mustafa Yumlu ve Güray, eski takımlarına karşı ilk 11\'de forma giydi. Yeşil siyahlıların 11\'deki tüm yerli futbolcuları eski Trabzonsporlu oyunculardan oluştu. Trabzonspor\'da ise Rodallega eski takımına karşı 11\'de görev yaptı.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi J Grubu\'nda Standard Liege\'e deplasmanda 2-1 yenilen Akhisarspor\'da ilk 11\'de sürprizler vardı. Takıma 2 yıl aradan sonra dönerek Akhisar Stadı\'nda taraftarın önünde ilk maçına çıkan teknik direktör Cihat Arslan, ilk 11\'in önemli ismi Regattin ve geçen hafta cezası biten Seleznyov\'u kulübeye çekti.

Ev sahibi ekipte bu sezon bilet fiyatlarını da protesto eden taraftarlar, stadı doldurmadı. Akhisar tribünlerinde yine büyük boşluklar gözlendi. Akigo yönetiminin statta yüzde 10\'luk kontenjan ayırdığı konuk Trabzonsporlu taraftarlar ise kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.