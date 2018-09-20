Akhisarspor - Krasnodar maçından notlar

Ergin KARATAŞ / AKHİSAR (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'de 7 yıldır yer alan ve geçen sezon ilk kez Ziraat Türkiye Kupası\'nı, bu sezon başında ise Süper Kupa\'yı kazanan Akhisarspor, tarihinin ilk Avrupa maçına Rus temsilcisi Krasnodar önünde çıktı. Akhisar, Manisa\'yı tarihte ilk, Ege Bölgesi\'ni ise 15 yıl sonra Avrupa arenasında temsil etti.

Yeşil siyahlılarda Süper Lig\'de 3 maçtır cezası nedeniyle forma giyemeyen Seleznyov, UEFA Avrupa Ligi\'nde Elvis Manu\'nun yerine ilk 11\'e döndü. Transfer döneminin son gününde Galatasaray\'ın almak istediği ortaya çıkan, kendisi de yaptığı açıklamada sarı kırmızılılarda oynamayı çok istediğini belirten Ukraynalı golcü ilk etapta taraftardan küfürlü tepki gördü. Akhisar taraftarları ardından Seleznyov\'u tribüne çağırıp alkışladı. Seleznyov da tribünlere giderek taraftarın gönlünü aldı.

Akhisar\'da yıllarca yolu gözlendikten sonra geçen sezon hizmete açılan Spor Toto Akhisar Stadyumu\'nda ilk Avrupa sınavında tribünde büyük boşluklar gözlendi. Sezon başından bu yana yönetimin uyguladığı bilet fiyatlarını protesto eden taraftarlar, stadı doldurmadı. Rus temsilcisi Krasnodar\'ı ise 5 taraftarı destekledi.

Süper Lig\'de ilk 5 haftada galibiyetsiz son sırada kalan Akhisarspor\'u görevden alınan teknik direktör Safet Susic\'in yerine sahaya antrenör Cem Kavçak çıkardı. Kulüpte yıllardır antrenör olarak görev yapan Kavçak, ilk UEFA Avrupa Ligi maçında Akhisarspor tarihine geçti. Henüz teknik direktör belirlemeyen Akigo\'yu tribünde birçok teknik adam takip etti.