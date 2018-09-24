Akhisarspor - Galatasaray: 3-0

Onur ATIŞ / AKHİSAR (DHA)

STAT: Akhisar

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Serkan Olguncan (xx), Erdinç Sezertam (xx)

AKHİSARSPOR: Fatih (xxx) - Vrsajevic (xxx), Caner (xx), Mustafa (xxx), Kadir (xxx), Eray (xx) (Dk. 82 Onur Ayık), Sissoko (xx), Serginho (xxx) (Dk. 85 Dany), Regattin (xxx) (Dk. 66 Aykut xx), Güray (xxx), Manu (xxx)

GALATASARAY: Muslera (x) - Mariano (xx), Ozan (xx), Serdar (x), Nagatomo (x), Fernando (x) (Dk. 67 Muğdat x), N\'diaye (xx), Emre (x), Onyekuru (xx), Rodrigues (xx) (Dk. 83 Feghouli), Sinan (x) (Dk. 57 Eren x)

GOLLER: Dk. 51 Manu, Dk. 80 (P) Güray, Dk. 84 Mustafa (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Serginho, Güray, Regattin, Mustafa (Akhisarspor) - N\'diaye, Muslera, Serdar (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig\'de 6\'ncı haftaya lider giren Galatasaray, Akhisarspor deplasmanında mağlup oldu: 3-0. Maçın 43\'üncü dakikasında Rodrigues\'in ayağından penaltı kaçıran Cimbom, 51\'inci dakikada Manu\'nun golüyle yenik duruma düştü. Karşılaşmanın 80\'inci dakikasında Güray penaltıdan skoru 2-0\'a getirirken, 84\'üncü dakikada Mustafa farkı 3\'e çıkaran isim oldu. Trabzonspor\'un ardından Akhisarspor\'a da deplasmanda boyun eğen sarı kırmızılılar liderliği Başakşehir\'e kaptırdı.

4\'üncü dakikada ilk tehlikeli atağı Galatasaray gerçekleştirdi. Sol çaprazda topla buluşan Emre Akbaba\'nın vuruşunda top yandan auta çıktı.

6\'ncı dakikada bu kez Akhisarspor önemli bir fırsattan yararlanamadı. Sağ kanattan Vrsajevic\'in ortasında Regattin rövaşatayı vurdu. Kaleci Muslera son anda topu çıkardı.

13\'üncü dakikada Akhisarspor\'un golü geçersiz sayıldı. Sağ çaprazdan topla buluşan Regattin şutunu çekti, savunmaya çarpan top ağlara gitti ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) Uygulaması golden önceki pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi ve gol iptal oldu.

22\'nci dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Manu, Serdar\'ı çalımlayıp kaleye vurdu. Ancak iyi yer tutan Muslera topu kontrol etti.

25\'inci dakikada soldan Nagatomo ortaladı, Rodrigues topa gelişine vurdu. Ancak Galatasaray bu ataktan sonuç alamadı.

32\'nci dakikada Sissoko\'nun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Serginho şutunu çekti. Ancak top üstten oyun alanını terk etti.

42\'nci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sinan\'ın kullandığı serbest vuruşta Serdar, Serginho\'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Rodrigues\'in penaltısını kaleci Fatih çıkardı.

51\'inci dakikada Akhisarspor\'un golü geldi. Serginho ile girdiği duvar pasında sağ çaprazda kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Manu düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0.

65\'inci dakikada Emre\'nin kullandığı kornerde savunmanın arasından topa yükselen Serdar kafayı vurdu. Kaleci Fatih topu son anda köşeden kornere çeldi.

79\'uncu dakikada Akhisarspor lehine penaltı kararı çıktı. Muslera\'nın ceza sahasına hızla giren Manu\'ya müdahalesi sonucu hakem maçta ikinci kez beyaz noktayı gösterdi.

80\'inci dakikada Güray penaltı atışını gole çevirdi: 2-0.

84\'üncü dakikada Akhisarspor golleri üçledi. Güray\'ın kullandığı serbest vuruşta. Muslera ile Ozan Kabak anlaşamadı ve meşin yuvarlak Mustafa\'nın önüne düştü. Mustafa topu filelere gönderdi: 3-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Akhisarspor evinde Galatasaray\'ı 3-0 mağlup etti.

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