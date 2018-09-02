Akhisarspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

TAMER TUNA: \"YEDİĞİMİZ GOLE KADAR İYİ OYNADIK\"

SAFET SUSİC: \"İKİ FARKLI AKHİSAR VARDI\"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Spor Toto Süper Lig\'de 1-1 beraberlikle ayrıldıkları Akhisarspor deplasmanı sonrası golü kalelerinde görene kadar iyi oynadıklarını söyledi. Tuna, \"İkinci yarının başında gol yediğimiz dakikaya kadar iyi oynadık. Golü yedikten sona özellikle Akhisar\'ın orta sahada üstünlüğü vardı. Takımımızın önemli özelliğini 70\'inci dakikaya kadar gösterdik. Bunu maçın geneline yaymalıyız. Alternatif konusunda sıkıntı yaşıyoruz. İki takımın da kazanabileceği bir maçtı\" dedi.

SAFET SUSİC: \"İKİ FARKLI AKHİSAR VARDI\"

Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, Sivasspor maçı sonrası sahada iki farklı takım görüntüsü verdiklerini belirtti. Susic, \"Sahada iki farklı Akhisar vardı. İlk yarıda tüm topları kaybeden bir takım, ikinci yarıda da golü yedikten sonra oyunun gerçeklerini yapan bir takımdık. Golden sonra kazanabilirdik. Sivasspor ilk yarıda farklı öne geçebilirdi. Soyunma odasında oyuncularımı uyardım ve reaksiyon gösterdiler. Sezon başlamadan iyi bir ekibimiz olduğunu söylemiştim. Sonra Lopes, Dany, Barbosa\'nın sakatlıkları oldu. Seleznyov cezalı duruma düştü. Ömer Bayram gitti. Bu süreçte Regattin geldi ama benim için en iyisi tüm sakatların dönmesi olacak\" diye konuştu. Boşnak teknik adam UEFA Avrupa Ligi\'ndeki gruplarıyla ilgili ise, \"Biz 4\'üncü torbadan kuraya girdik. Grupta Sevilla\'yı herkes tanıyor. Bu gruptan birinci çıkarlar. Biz Krasnodar\'la ikincilik yarışına girebiliriz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna\'nın açıklamaları

- Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic\'in açıklamaları



