Akhisarspor - Demir Grup Sivasspor: 1-1

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xx), Samet Çiçek (xx), İbrahim Bozbey (xx)

AKHİSARSPOR: Fatih (xx) - Aykut (x) (Dk. 63 Onurcan xxx), Caner (xx), Mustafa (xx), Kadir (xx), Eray (x), Sissoko (xx) (Dk. 80 Bilal xx), Regattin (xxxx), Josue (x) (Dk. 80 Onur Ayık xx), Güray (xxxx), Manu (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xxx) - Douglas (xx), Medjani (xx), Braz (xx), Uğur (xx), Emre (xx) (Dk. 57 Erdoğan x), Hakan (xx), Rybalka (xx) (Dk. 90+4 Bjarsmyr), Ziya (xxx), Kone (xxx) (Dk. 88 Papp), Robinho (xxx)

GOLLER: Dk. 46 Kone (Sivasspor), Dk. 82 Regattin (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Dk. 5 Emre, Dk. 78 Uğur, Dk. 90 Papp (Sivasspor), Dk. 80 Onurcan (Akhisarspor)

Spor Toto Süper Lig\'de ilk 3 haftayı galibiyetsiz, 1 puanla geçen Akhisarspor, evinde Demir Grup Sivsasspor\'la 1-1 berabere kaldı. Spor Toto Akhisar Stadı\'nda 46\'ncı dakikada Sivassporlu Kone\'nin attığı gole ev sahibi ekip 82\'nci dakikada dün transferin son gününde takıma katılan yeni futbolcusu Regattin\'le karşılık verdi. Maçın son anlarında Akhisaspor\'un 2 şutu da direkten döndü. Bu skorla Akhisarspor, 4 haftada 2 puanda kaldı. Sivasspor ise puanını 4\'e çıkardı.

1\'inci dakikada gelişen Akhisarspor atağında Güray\'ın çaprazdan sert şutu kaleci Ali Şaşal\'da kaldı.

10\'uncu dakikada Sivasspor gole çok yaklaştı. Ziya\'nın sol çaprazdan ortasına kale önünde Kone\'nin kafa şutu yerden sekti. Kaleci Fatih üzerine gelen topu son anda kornere çeldi.

30\'uncu dakikada Sivassporlu Robinho, sürüklediği topu sol kanattaki Uğur\'la buluşturdu. Uğur\'un gelişene bekletmeden pasında altı pas içindeki Kone topu ıskaladı.

36\'ncı dakikada Kone\'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Robinho\'nun aşırtma şutu üstten auta çıktı.

İlk yarı golsüz bitti.

46\'ncı dakikada Sivasspor öne geçti. İkinci yarının ilk saniyelerinde gelişen konek ekip atağında Ziya soldan kesti, arka direkte Kone gelişine dokunup kaleci Fatih\'i avladı: 0-1.

64\'üncü dakikada Akhisarlı Güray, sağ kanattan ceza alanına girip çok sert vurdu, kaleci Ali Şaşal topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

74\'üncü dakikada Sivassporlu Douglas\'ın ceza sahası dışından şutu yandan auta gitti.

82\'nci dakikada skor eşitlendi. Onurcan\'ın ara pasıyla sol kanatta buluşan Güray\'ın ortasını ceza alanında gelişine bir şutla Regattin ağlara gönderdi: 1-1.

87\'nci dakikada ev sahibi mutlak bir golden oldu. Güray\'ın soldan sıfıra inip ortaladığı topa kale önünde Onur Ayık\'ın şutu yerden sekip üst direkten döndü. Onur tekrar önünde bulduğu topu tamamlayamadı.

90\'ıncı dakikada Güray\'ın yaklaşık 25 metre mesafeden şutunu Ali Şaşal müthiş bir refleksle kornere çeldi.

90+3\'üncü dakikada Ali Şaşal, Onur Ayık\'ın yakın mesafeden kafa şutunda topu iki hamlede kontrol edip gole geçit vermedi.

90+4\'üncü dakikada Akhisarspor yine direğe takıldı. Regatten\'in ceza alanı dışından şutu üst direkten dönünce maç 1-1 sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)