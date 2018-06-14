Akhisarlı güreşçi Oğuzhan'dan büyük başarı

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) - AKHİSAR Belediyespor\'un güreşçisi Oğuzhan Cemil Çiçek Rusya\'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası\'nda ikinci oldu.

Grekoromen stil 98 kilogramda mindere çıkan Oğuzhan Cemil Çiçek, finalde Rus rakibine 2-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Oğuzhan\'ın antrenörü İsmail Göze, \"Finalde rakibimizi yenip kürsüde en üstte olmak istiyorduk ama şansımız yanımızda değildi. Sporcumuz çok iyi bir yarış çıkardı ve gümüş madalya aldı. Özverili çalışmasının meyvesini aldı, Oğuzhan bir sonraki yarışmalarda Dünya Şampiyonu olacaktır\" dedi.



