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Spor

Akhisar'ın serisi Karadeniz Fırtınası'na takıldı

Akhisarspor'un 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi

13 Mart 2018 01:22

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a kaybeden Trabzonspor 25. haftanın kapanış maçında konuk olduğu Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.

Akhisar taraftarının yoğun ilgi gösterdiği maçın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, dakikalar 45+2'yi gösterdiğinde sahneye çıkan Okay kafayla attığı golle ilk yarının skorunu 1-0 olarak tayin etti.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü iyi koruyan Trabzonspor 83. dakikada Burak Yılmaz ile skoru 2-0'a 85'te de N'Doye'la 3-0 yaptı. Maçın duraklama dakikalarında Soner'in attığı golle müsabaka 3-1 sona erdi.

Trabzonspor galibiyetin ardından puanını 39'a çıkartırken, Teleset Mobilya Akhisarspor 33 puanda kaldı.

Teleset Mobilya Akhisarspor 1-3 Trabzonspor

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Ümit Öztürk, Uygar Bebek, Erkan Akbulut

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Serginho, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu (Dk. 63 Bia), Ömer Bayram, Eray Ataseven (Dk. 46 Bilal Kısa), Sissoko, Soner Aydoğdu, Larsson (Dk. 70 Olcan Adın), Muğdat Çelik, Seleznov

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Novak, Olcay Şahan (Dk. 87 Rodallega), Onazi, Kucka (Dk. 90+1 Hasan Batuhan Artarslan), Yusuf Yazıcı (Dk. 77 N'Doye), Sosa, Burak Yılmaz

Goller: Dk. 45+2 Okay Yokuşlu, Dk. 83 Burak Yılmaz, Dk. 85 N'Doye (Trabzonspor), Dk. 90+3 Soner Aydoğdu (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Serginho (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 85 Caner Osmanpaşa, Seleznov (maç bittikten sonra) (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 74 Burak Yılmaz, Dk. 82 Kucka (Trabzonspor)
 

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