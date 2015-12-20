Akhisar'ı yenen Galatasaray hayata döndü: 3-2

Spor Toto Süper Lig'de Mustafa Denizli ile çıkışa geçmek isteyen Galatasaray sahasında Akhisar Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Sarı kırmızılıların gollerini 26. dakikada Umut Bulut, 40. dakikada Lukas Podolski ve 56. dakikada Yasin Öztekin atarken, konuk Akhisar'da topu ağlarla buluşturanlar 48. dakikada Landry N'Guemo ve 74. dakikada Hugo Rodallega oldu.

Takımlar karşılaşmaya şu 11'lerle başladı:

Galatasaray: Muslera, Tarık, Semih, Hakan, Olcan, Chedjou, Bilal, Yasin, Sneijder, Podolski, Umut

Akhisar Belediyespor: Lukac, Ahmet, İsmail, Caner, Güray, Onur, Merter, Custodio, Nguemo, Sami, Rodallega