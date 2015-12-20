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Spor

Akhisar'ı yenen Galatasaray hayata döndü: 3-2

Süper Lig'deki Beşiktaş mağlubiyetinin ardından liderin 9 puan gerisine düşen Cimbom, Ege temsilcisini TT Arena'da mağlup etti

20 Aralık 2015 19:55

Spor Toto Süper Lig'de Mustafa Denizli ile çıkışa geçmek isteyen Galatasaray sahasında Akhisar Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Sarı kırmızılıların gollerini 26. dakikada Umut Bulut, 40. dakikada Lukas Podolski ve 56. dakikada Yasin Öztekin atarken, konuk Akhisar'da topu ağlarla buluşturanlar 48. dakikada Landry N'Guemo ve 74. dakikada Hugo Rodallega oldu.

Takımlar karşılaşmaya şu 11'lerle başladı:

Galatasaray: Muslera, Tarık, Semih, Hakan, Olcan, Chedjou, Bilal, Yasin, Sneijder, Podolski, Umut

Akhisar Belediyespor: Lukac, Ahmet, İsmail, Caner, Güray, Onur, Merter, Custodio, Nguemo, Sami, Rodallega

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