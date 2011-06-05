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AKHİSAR'DA TRAFİK KAZASI AKHİSAR (A.A)

05 Haziran 2011 01:39

-AKHİSAR'DA TRAFİK KAZASI AKHİSAR (A.A) - 04.06.2011 - Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, beşi ağır altı kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, içinde dokuz yolcunun bulunduğu Ahmet Irmak (25) yönetimindeki 34 UK 5268 plakalı minibüs, Balıkesir-Akhisar yolu, Gökçeahmet mevkisi yakınında lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Araç sürücüsü Irmak ile yolculardan Aziz Erzen ve Uğur Taner Tan kaza yerinde, Özcan Ören de kaldırıldığı Akhisar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Aynı hastanede tedavi altına alınan altı yaralıdan beşinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Tedavileri süren yaralılardın isimleri şöyle: ''Mehmet Ceren, Kerem Koç, Ali İhsan Dikmen, Musat Yalçın, Seyfullah Bahar ve Faruk Bahar.''

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