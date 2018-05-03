T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akhisar'da sobadan zehirlenen yaşlı adam öldü

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İbrahim Bilgen (81), öldü

03 Mayıs 2018 20:37

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İbrahim Bilgen (81), öldü.
Akhisar\'ın kırsal Kurtulmuş Mahallesi\'nde, İbrahim Bilgen, bugün saat 07.30\'da, evinde ölü bulundu. Yapılan ilk belirlemelere göre, Bilgen\'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı olay yeri inceleme timi ve itfaiye ekibi, evde inceleme yaptı. Bilgen\'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Barış GEZİCİAKHİSAR Manisa DHA MANİSA AkhisarBilgenAkhisarKurtulmuş MahallesiYapılanNöbetçi Cumhuriyet SavcılığınınJandarma KomutanlığıAdli Tıp KurumuJandarmaFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24