Akhisar'da Muğdat ve Soner katlayarak gitti

AKHİSAR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası\'nda Akhisarspor formasıyla gösterdikleri performansla parlayan forvet Muğdat Çelik ve orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, ücretlerini katlayıp İstanbul\'a transfer oldu. Akhisar\'a 2015-16 sezonun devre arasında yarım sezonluk 300 bin TL\'ye transfer olan, 2016-17\'de 600, geçen sezon garanti ücret olarak 800, ekstra performans primleriyle yaklaşık 1 milyon TL alan 28 yaşındaki Muğdat, ilk yıl için 3 milyon TL karşılığında 3 yıllığına Galatasaray\'ın yolunu tuttu. Muğdat\'la aynı zamanda yıllık 400 bin Euro ücretle Trabzonspor\'dan yeşil-siyahlılara gelen 27 yaşındaki Soner\'in ise transfer olduğu Başekşehir\'den 800 bin Euro ücret alacağı iddia edildi. Akhisarspor, transferde iki yıldızının yerini doldurmaya çalışacak.