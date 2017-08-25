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Spor

Akhisar'da Buruk'a özel hediye

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig'de pazar günü evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Okan Buruk'a zorlu karşılaşma öncesi jest yapıldı

25 Ağustos 2017 16:14

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de pazar günü evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Akhisar Belediyespor\'un teknik direktörü Okan Buruk\'a zorlu karşılaşma öncesi jest yapıldı.
Hat sanatçısı Eminali Şerifoğlu, Okan Buruk\'a adının yazılı olduğu özel çini tabaktan hediye etti. Teknik direktör Atilla Özcan döneminde bu yana her çalıştırıcıya aynı hediyeyi verdiğini söyleyen Eminali Şerifoğlu, \"Başarılı teknik direktörümüz Okan Buruk\'a da bu özel tabağı vermekten gurur duyuyorum\" dedi. Şerifoğlu\'na teşekkür eden Buruk ise, \"Bu şekilde yazı yazanlar artık çok azaldı. Benim için özel olan bu armağanı önemli hatıralarım arasına koyacağım\" diye konuştu.  

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