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Spor

Akhisar'da Buruk son kez masada

AKHİSAR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig'de Akhisarspor'un henüz sözleşme yenilemeyen teknik direktör Okan Buruk'la yarın son kez masaya oturması bekleniyor

04 Haziran 2018 15:11

AKHİSAR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de Akhisarspor\'un henüz sözleşme yenilemeyen teknik direktör Okan Buruk\'la yarın son kez masaya oturması bekleniyor. Yeşil-siyahlılar, ücretine yapılacak zam konusunda uzlaşma sağlanamayan tecrübeli teknik adamı ikna etmeye çalışacak. Akhisar, yaklaşık 1.5  sezondur görevde bulunan Okan Buruk yönetiminde bu yıl tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası\'nı kazanıp UEFA Avrupa Ligi\'ne grup aşamasından itibaren katılma hakkı elde ederek büyük bir mali geliri garantilemişti. İç transferde şimdiye kadar sözleşmesi biten isimlerden yalnız Barbosa\'yla nikah tazeleyen Akigo, bu hafta Aykut ve Onur\'la da masaya oturacak. Muğdat, Olcan, Soner ve Serginho\'nun takımda kalması ise zor.

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