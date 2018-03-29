T24 LogoT24 Logo
Spor

Akhisar'da Buruk eski hocasına yine rakip

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü şampiyonluk yarışındaki en iddialı takımlardan Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, eski hocası Abdullah Avcı'ya tekrar rakip olacak

29 Mart 2018 15:39

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de pazar günü şampiyonluk yarışındaki en iddialı takımlardan Medipol Başakşehir\'i ağırlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor\'da teknik direktör Okan Buruk, eski hocası Abdullah Avcı\'ya tekrar rakip olacak.
Faal futbolu 2010 yılında yine Abdullah Avcı\'nın çalıştırdığı Medipol Başakşehir\'de bırakan Okan Buruk, 2011-2013 yılları arasında A Milli Takım\'da Avcı\'nın yardımcılığını da yaptı. Geçen sezon 1. Lig\'de Göztepe\'yi çalıştırırken Avcı\'nın dümeninde olduğu Başakşehir\'e iki maçta da teslim olan teknik adam, Akhisarspor\'un dümenine geçtiği ilk sınavda ise hocasına ağır bir darbe vurdu.
Buruk\'un yönetimini devraldığı Akhisarspor, bu sezonki gibi yine 1 Nisan\'da oynanan maçta Avcı\'nın ekibi Başakşehir\'i 2-1 mağlup etti. Akhisar\'ın galibiyet golünü de 90+4. dakikada devre arasında Başakşehir\'den kiralanan Cikalleshi attı. Bu yenilgiyle lider Beşiktaş\'la arasındaki puan farkı 2\'den 5\'e çıkan İstanbul temsilcisi, sezon sonuna kadar kalan 8 maçta bir daha hiç mağlup olmayıp 6 galibiyet 2 beraberlik almasına rağmen Beşiktaş\'ı yakalayamayıp ikincilike yetindi. Bu sezon iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı ise bu kez 90. dakikada gelen galibiyet golüyle 2-1 Başakşehir kazandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞDHA SPOR Toto Süper LigMedipol BaşakşehirTeleset Mobilya AkhisarsporOkan BurukAbdullah AvcıFaalMilli Takım AvcıGeçenLig GöztepeAvcıBaşakşehirAkhisarsporBurukNisanAkhisarCikalleshiBuBeşiktaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24