Akhisar'da 2 futbolcu kadro dışı!

Akhisar Belediyespor, 5-1'lik Başakşehir mağlubiyetinin ardından iki oyuncusunu kadro dışı bıraktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Douglao ile Sami'nin yönetim kurulu ve teknik heyet tarafından son zamanlarda profesyonelliğe ve sportmenliğe aykırı davranışları, antrenman ve resmi müsabakalardaki performans düşüklüğünden dolayı süresiz kadro dışı bırakıldığı kaydedildi.

Ligde ilk 9 haftada 9 puan toplayan ve 14. durumda bulunan Ege temsilcisinde Douglao 6 maçta 536 dakika, Sami ise 5 müsabakada 216 dakika süre almıştı.