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Spor

Akhisar'da 2 futbolcu kadro dışı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'da Douglas Ferreira (Douglao) ile Leocisio Julio Sami kadro dışı bırakıldı

01 Kasım 2016 17:32

Akhisar Belediyespor, 5-1'lik Başakşehir mağlubiyetinin ardından iki oyuncusunu kadro dışı bıraktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Douglao ile Sami'nin yönetim kurulu ve teknik heyet tarafından son zamanlarda profesyonelliğe ve sportmenliğe aykırı davranışları, antrenman ve resmi müsabakalardaki performans düşüklüğünden dolayı süresiz kadro dışı bırakıldığı kaydedildi.

Ligde ilk 9 haftada 9 puan toplayan ve 14. durumda bulunan Ege temsilcisinde Douglao 6 maçta 536 dakika, Sami ise 5 müsabakada 216 dakika süre almıştı.

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Akhisar BelediyesporDouglaoJulio Sami

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