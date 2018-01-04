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Akhisar'da 2 bin 300 uyuştucu hap ele geçirildi

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesi girişinde, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada toplam 2 bin 300 uyuşturucu hap ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

04 Ocak 2018 14:10

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar ilçesi girişinde, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada toplam 2 bin 300 uyuşturucu hap ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadale Grup Amirliği ekipleri, İstanbul\'dan Akhisar\'a uyuşturucu hap getirileceğini belirledi. Bunun üzerine bugün saat 02.00 sıralarında, Akhisar ilçe girişinde önlem alan polis, Manisa plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde, özel eğitimli narkotik köpeği \'Narko\' ile yapılan aramada, sağ ön koltuğun altındaki gizli bölmeye saklanmış 2 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobil kullanan R.T. ve yanındaki arkadaşı H.B. gözaltına alındı. İki şüphelinin Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi\'ndeki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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