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Akhisar'da 13 yaşındaki Kazım kayıp

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kapaklı Mahallesi'nde yaşayan Kazım Bizdemir'den (13) dün sabahtan beri haber alınamıyor

09 Şubat 2018 16:57

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kapaklı Mahallesi\'nde yaşayan Kazım Bizdemir\'den (13) dün sabahtan beri haber alınamıyor.
Kapaklı Mahallesi\'nde çiftçilikle uğraşan evli ve iki çocuk babası Bülent Bizdemir, oğlu, Akhisar Ticaret Borsası 6 Eylül İlkokulu 7\'nci sınıf öğrencisi Kazım Bizdemir\'in dün sabah okula gitmek için evden çıktığını, saat 07.20 otobüsüyle Akhisar ilçe merkezine hareket ettiğini, saat 07.30\'da Akhisar Belediyesi Hizmet Binası önü Milli Egemenlik Meydanı\'nda indiğini kaydetti. Bizdemir, o andan sonra oğlundan haber alamadıklarını anlattı. Jandarmaya kayıp başvurusunda bulunan Bülent Bizdemir, ayrıca oğlunun pazartesi gününden bu yana okula gitmediğini de yeni öğrendiklerini söyledi.
Güvenlik güçlerine Kazım Bizdemir\'in kayıp bilgisini verdiğini belirten Bülent Bizdemir, oğlunu görenlerin emniyete bilgi vermelerini istedi.

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