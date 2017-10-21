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Spor

Akhisar'a 'Kara-Kızıl' fren!

Süper Lig'de son iki hafta Fenerbahçe ve Trabzon'dan 6 puanı 7 golle alan Akhisar, 6 gollü maçta Gençlerbirliği ile 1'er puanı paylaştı

21 Ekim 2017 21:28

Süper Lig'in son 2 haftasında sırasıyla içeride Fenerbahçe'yi 1-0 ve Trabzonspor'u deplasmanda 6-1 mağlup eden Akhisar, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldı.


Konuk ekip Gençlerbirliği'nin 18'de Serdar Özkan, 23'te Uğur Çiftçi'nin golleriyle 2-0 öne geçtiği karşılaşmada farkı 1'e indiren golü 39'da Soner Aydoğdu penaltıdan kaydetti: 1-2.

Başkent ekibi, ilk yarının son dakikasında Serdar Özkan'ın asistinde Vedat Muriqi'nin golüyle soyunma odasına farkı yeniden 2'ye çıkararak gitti: 1-3.

Paulo Henrique boş geçmedi

59. dakikada Gençlerbirliği'nde Aleksandar Scekic penaltıya sebebiyet faulüyle ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken; 60'ta penaltı vuruşunu gole çeviren Paulo Henrique farkı 1'e indirdi: 2-3.

65'te Muğdat'ın pasında topu tamamlayan Abdoul Sissoko, takımına 1 puanı getiren ve skoru belirleyen golü attı: 3-3.

Bu sonuçla birlikte zirve takipçilerinden olan Akhisarspor 17 puanlı Göztepe'nin averaj farkıyla ardında 3'üncü sıraya yükseldi.

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