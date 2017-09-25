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Spor

Akhisar Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı öncesi 'hakem' göndermesi

"İki takımın da inşallah hakkının yenmeyeceği bir maç ortaya çıkar"

25 Eylül 2017 17:38

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Akhisarspor'un teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesinde hakem performansının önemli olacağına vurgu yaptı.

6. haftada Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından hakem Ali Palabıyık'ın performansı hala tartışma konusu olurken, konuyla ilgili Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un ardından bir gönderme de Okan Buruk'tan geldi.

CNN'de yer alan habere göre Fenerbahçe için takımını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde çalıştıran Okan Buruk, antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Buruk, kendilerini çok zor bir karşılaşmanın beklediğini belirterek şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin son 2 haftadaki performansı ile sezon başındaki görüntüsü çok farklı. Özgüven kazandılar. İç saha performansımız önemli, seyircimizin de bize destek vereceğini düşünüyoruz. Kendi oyun kültürümüz var, onu sahaya yansıtmak isteyeceğiz.

"Hakem performansı çok önemli"

İnşallah güzel bir maç olur, hem takımların performansı hem de maça gelecek hakemin performansı çok önemli. Maçın gidişatı açısından, iki takımın da inşallah hakkının yenmeyeceği, bilerek kimse bir şey yapmıyor ama adil, hem Akhisarspor hem de Fenerbahçe için hataların olmadığı bir maç ortaya çıkar. Futbol oynamaya çalışacağız, zorlu bir maç bizi bekliyor."

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