Akhisar Teknik Direktörü: İki takımdan daha formsuz bir hakem triosu vardı

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Standard Liege deplasmanına konuk olan Akhisarspor, iyi oynadığı maçtan puan çıkaramadı. Rakibini 2-1 mağlup olan yeşil-siyahlı ekipte Onur Ayık attığı golle kulüp tarihine geçti.Maçın ardından değerlendirmede bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, maçın hakemlerinin performansını eleştirerek, "10 kişi kalınca çok fazla maçı çevirmek mümkün olmadı." dedi.

Arslan, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda deplasmanda Standard Liege ile oynadıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşmasına Batman'da meydana gelen terör saldırısını lanetleyerek başladı.

Maça ilişkin, karşılıklı futbolun doğrularını üretmeye çalışan iki takım olduğunu belirten Arslan, "Biz de savunmadan çok üretmeyi düşündük maç öncesinde. Bunu da başardığımızı düşünüyorum ama bu seviyelerde yenmemesi gereken iki tane basit gol biraz da mağlubiyeti getirdi." diye konuştu.

Maçı puan alabilecek seviyeye getirdiklerini ifade eden Arslan, "10 kişi kalınca çok fazla maçı çevirmek mümkün olmadı. Karakterli oyun vardı. Futbolun güzellikleri için uğraşan iki takım vardı. O yüzden iki takımı da tebrik ediyorum. Biz ülkemizi temsil ettik. İyi de temsil ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"İki takımdan daha formsuz bir hakem triosu vardı"

Arslan, "İki takım oynamaya çalışırken, iki takımdan daha formsuz bir hakem triosu vardı. Futbolun ciddiyetinden ve güzelliklerinden biraz uzak gördüm hakemi. Verdiği kararlarla biraz tartışmaya açık bir tavrı vardı. Bu maçın güzelliğine katkı yapması gereken üçlü biraz formsuz göründü." değerlendirmesinde bulundu.

Bu akşamı da hanelerine bir artı olarak yazdıklarını belirten Arslan, "Merkez forvet oyuncularımız biraz daha formda olabilselerdi bugün en azından boş dönmezdik." dedi.

