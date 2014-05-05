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Spor

Akhisar, şampiyon Fener'i 3-1'le geçti

Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 3-1'lik skorla mağlup oldu

05 Mayıs 2014 00:00

Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Fenerbahçe, ligde iddiası bulunmayan Akhisarspor'a konuk oldu. Maça yedek takviyeli bir kadroyla çıkan ve rehavet içinde bir görüntü çizen sarı lacivertliler, iyi bir futbol oynayan rakibine 3-1 mağlup oldu.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 4 ve 69. dakikalarda Bruno Mezenga ile 14. dakikada Kerim Zengin kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 53. dakikada Mehmet Topal attı.

Sarı-lacivertli takım bu yenilgi sonrasında 68 puanda kaldı. Akhisar Belediyespor ise 44 puana yükseldi.

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