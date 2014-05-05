Akhisar, şampiyon Fener'i 3-1'le geçti

Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Fenerbahçe, ligde iddiası bulunmayan Akhisarspor'a konuk oldu. Maça yedek takviyeli bir kadroyla çıkan ve rehavet içinde bir görüntü çizen sarı lacivertliler, iyi bir futbol oynayan rakibine 3-1 mağlup oldu.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 4 ve 69. dakikalarda Bruno Mezenga ile 14. dakikada Kerim Zengin kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 53. dakikada Mehmet Topal attı.

Sarı-lacivertli takım bu yenilgi sonrasında 68 puanda kaldı. Akhisar Belediyespor ise 44 puana yükseldi.