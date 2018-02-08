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Spor

Akhisar pastırmayı yedi; yarı finale yükseldi!

Teleset Mobilya Akhisarspor, Galatasaray-Konyaspor eşleşmesinin galibiyle Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde karşılaşacak

08 Şubat 2018 04:44

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan ilk mücadeleyi 89. dakikada Eray Ataseven'in attığı golle 1-0 kazanan Akhisarspor deplasmanda da Soner Aydoğdu ve Eray Atasever'in golleriyle yarı final biletini kaptı. Kayserispor'un maçtaki gollerini ise Artem Kravets ve penaltıdan Asamoah Gyan kaydetti.

Kayserispor 2-2 Teleset Mobilya Akhisarspor
 
Kayserispor: Muammer Yıldırım, Levent Gülen, Kana Bıyık, Sapunaru (Dk. 46 Mendes), Erkan Kaş (Dk. 46 Güray Vural), Espinoza (Dk. 63 Asamoah), Boldrin, Badji, Varela, Amorim, Kravets

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk, Eray Ataseven, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Muğdat Çelik (Dk. 65 Larsson), Sissoko, Serginho (Dk. 46 Onur Ayık), Aykut Çeviker, Soner Aydoğdu, Seleznov (Dk. 73 Barbosa)

Goller: Dk. 25 Soner Aydoğdu, Dk. 70 Eray Ataseven (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 36 Kravets, Dk. 90+2 Asamoah (penaltıdan) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Eray Ataseven (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 80 Kana Bıyık (Kayserispor)
 

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