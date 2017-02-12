Akhisar nefes aldı

Süper Lig'de 13 ve 14. sırada yer alan Akhisar Belediyespor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor'u 6. dakikada Mustafa Yumlu'nun attığı golle 1-0 kazandı ve 3 maç aradan sonra galibiyetle buluştu.

Süper Lig'de son 3 maçında galip gelemeyen Akhisar Belediyespor 20. hafta maçında Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Hikmen Karaman'lı Çaykur Rizespor'u konuk etti.



Karşılaşmanın 6. dakikasında Akhisar Belediyespor öne geçti. Sol kanattan Ömer Bayram’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde topa iyi yükselen Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0



18. dakikada Özer Hurmacı’nın ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti. 19. dakikada Recep Niyaz’ın pasıyla ceza alanına giren Saadane, kaleciyle karşıya kaldı, Bora Körk yatarak topun sahibi oldu.



38. dakikada Özgür Çek’in sol kanattan yaptığı ortada Kweuke, topu Dhurgham İsmail’e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Topu takip eden Kweuke’nin kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Bora’da kaldı.



Müsabakanın ilk yarısını Akhisar Belediyespor 1-0 önde bitirdi.



Hakem Bülent Yıldırım ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çaldı ve ikinci yarıya ev sahibi Akhisar Belediyespor başladı.



65. dakikada Akhisar Belediyespor gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Sokol Cikalleshi hızla ceza alanına girdi ve pasını Özer Hurmacı'ya aktardı. Ancak Özer Hurmacı'nın penaltı noktası yakınından topun gelişine yaptığı vuruşu istediği gibi olmayınca Gökhan Akkan soluna giden topu kurtarmayı başardı.



68. dakikada bu kez Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Ceza alanında Davide Petrucci'nin pasıyla topla buluşan Nosa Igiebor'un sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutu zayıf kalınca Bora Körk topu kurtarmayı başardı.



77. dakikada hızlı gelişen atakta Sokol Cikalleshi hızla ceza alanına girdi ve sağ çaprazdan topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



Kalan dakikalarda Çaykur Rizespor, baskısını artırsa da golle buluşamadı ve Akhisar Belediyespor, 3 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.