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Spor

Akhisar maçı öncesi Şenol Güneş'ten zirve iddiası

"Süper Ligin zirvesinde 2 haftada büyük değişim olabilir" Beşiktaş'ta Lens ve Gökhan bireysel çalışırken Caner yine izinli olduğu için çalışmaya katılmadı Antrenman öncesinde saygı duruşunda bulunuldu İstanbul,(DHA) Beşiktaş'ta Teleset Mobilya Akhisar

10 Kasım 2017 16:13

\"Süper Ligin zirvesinde 2 haftada büyük değişim olabilir\"

Beşiktaş\'ta Lens ve Gökhan bireysel çalışırken Caner yine izinli olduğu için çalışmaya katılmadı

Antrenman öncesinde saygı duruşunda bulunuldu

İstanbul,(DHA)

Beşiktaş\'ta Teleset Mobilya Akhisar maçının hazırlıkları sürdü.
Siyah-Beyazlılarda Lens ve Gökhan bireysel çalışırken Caner yine izinli olduğu için çalışmaya katılmadı. Öte yandan antrenman öncesinde aramızdan ayrılışının 79. yılı nedeniyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.
GALATASARAY\'IN İKİ MAÇTA DA PUAN KAYBEDECEĞİNE İNANIYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş\'in futbolcularla antrenmanlar öncesinde ve sonrasında konuşmalar yaptığı ve ligin zirvesi için onları motive ettiği öğrenildi. Güneş\'in Süper Lig\'in zirvesinde iki haftada büyük değişim olacağını söylediği ortaya çıktı.
Güneş\'in özellikle Galatasaray\'ın, milli maç sonrası Medipol Başakşehir ile rakip sahada ve evinde Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçlara dikkat çektiği bildirildi. Sarı-kırmızılıların iki maçta da puan kaybedeceğine inandığını oyunculara dile getiren Şenol Güneş\'in, devre sonunda da zirvenin değişeceğini ileri sürdüğü vurgulandı. Tecrübeli hocanın, bu iki haftanın ardından Galatasaray\'ın sahalarında ağırlayacağını da hatırlattığı ifade edildi. 
Lider Galatasaray ile Beşiktaş arasında 5 puan fark bulunuyor.
İki takımın kalan maçları;
GALATASARAY
Medipol Başakşehir (D)
Aytemiz Alanya
Beşiktaş (D)
Teleset Mobilya Akhisar
Evkur Yeni Malatya (D)
Göztepe

BEŞİKTAŞ
Teleset Mobilya Akhisar
Evkur Yeni Malatya (D)
Galatasaray
Kayserispor (D)
Osmanlı
Demir Grup Sivasspor (D)  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan detaylar
-Saygı duruşu
 

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