Akhisar ile Galatasaray, Manisa'da puanları paylaştı

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu maçında Galatasaray deplasmanda Akhisar Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç sonrasında Sarı-kırmızılı kulüp son hafta öncesinde gruptan lider çıkmayı garantilerdi.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Akhisar Belediyespor'un golünü 26. dakikada Abdulkadir Özdemir atarken Galatasaray'ın golünü ise 39. dakikada Umut Bulut kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 13 yaparak liderliğini sürdürüp gruptan çıkmayı garantilerken, Akhisar Belediyespor 5 puanda kaldı.
Akhisar Belediyespor: Lukac, Douglas, Abdulkadir, Güray, Tolga, Orhan, Aykut, Rodallega, Bruno, Kadir Keleş, Mervan
Galatasaray: Cenk, Linnes, Denayer, Semih, Tarık, Carole, Bilal, Jose, Emre, Yasin, Umut