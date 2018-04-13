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Spor

Akhisar Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışını Fikret Orman yaptı

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında bugün Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, takımla birlikte geldiği ilçede Akhisar Beşiktaşlılar Derneği'nin hizmet binasının açılışını yaptı

13 Nisan 2018 14:03

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 29\'uncu haftasında bugün Teleset Mobilya Akhisarspor\'a konuk olacak Beşiktaş\'ta başkan Fikret Orman, takımla birlikte geldiği ilçede Akhisar Beşiktaşlılar Derneği\'nin hizmet binasının açılışını yaptı. 
Açılış kurdelasını Akhisar Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Turgay Suyolcu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kesen Orman, taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. 
Başkan Orman\'a büyük sevgi gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Taraftarların fotoğraf ve imza isteklerini kırmayan Fikret Orman, \"Akhisarlı Beşiktaşlı kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hayırlara vesile olsun, Allah iyi günlerini göstersin, inşallah nice açılışlara nasip olur. İnşallah yarın maçta da güzel bir şekilde gülerek gideriz\" dedi.

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