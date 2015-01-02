T24 LogoT24 Logo
Spor

Akhisar Belediyespor'un yeni hocası Roberto Carlos

Sivasspor'la yollarını ayıran Roberto Carlos, Akhisar Belediyespor'un yeni teknik direktörü oldu

02 Ocak 2015 22:44

Akhisar Belediyespor, Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibini buldu. Yeşil-siyahlı kulüp, Sivasspor'dan ayrılan Roberto Carlos ile anlaştı.

Kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel, Radyospor’da yaptığı açıklamayla anlaşmayı duyurdu.

Eryüksel, Brezilyalı teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarırın söylerken, "Roberto Carlos, perşembe günü geliyor” dedi.

Akhisar Belediyespor'un internet sitesinden yapılan açıklamada: "Akhisarsporumuz 2014-2015 sezonunu ikinci yarısı ve opsiyonlu olarak 2015-2016 sezonu dahil olmak üzere 1.5 yıllık Roberto Carlos ile anlaşma sağlamıştır. Kendisiyle anlaşma imzalanmış olup 08.01.2015 perşembe günü akhisar a gelecek 09.01.2015 cuma imza töreni tesislerimizde düzenlenecektir. 10.01.2015 cumartesi günü başlayacak olan Antalya kampına takımımızla katılacaktır. Yeni Teknik Direktörümüze görevinde başarılar diler Akhisarsporumuza ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi. 

 

ETİKETLER

roberto carlosakhisar belediyesporsivasspormustafa reşit akçay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24