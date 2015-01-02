Akhisar Belediyespor'un yeni hocası Roberto Carlos

Akhisar Belediyespor, Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibini buldu. Yeşil-siyahlı kulüp, Sivasspor'dan ayrılan Roberto Carlos ile anlaştı.

Kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel, Radyospor’da yaptığı açıklamayla anlaşmayı duyurdu.



Eryüksel, Brezilyalı teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarırın söylerken, "Roberto Carlos, perşembe günü geliyor” dedi.

Akhisar Belediyespor'un internet sitesinden yapılan açıklamada: "Akhisarsporumuz 2014-2015 sezonunu ikinci yarısı ve opsiyonlu olarak 2015-2016 sezonu dahil olmak üzere 1.5 yıllık Roberto Carlos ile anlaşma sağlamıştır. Kendisiyle anlaşma imzalanmış olup 08.01.2015 perşembe günü akhisar a gelecek 09.01.2015 cuma imza töreni tesislerimizde düzenlenecektir. 10.01.2015 cumartesi günü başlayacak olan Antalya kampına takımımızla katılacaktır. Yeni Teknik Direktörümüze görevinde başarılar diler Akhisarsporumuza ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.