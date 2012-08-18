Akhisar Belediyespor lider başladı

Spor Toto Süper Lig'in 2012 - 2013 sezonu açılış karşılaşmasında Eskişehirspor, kendi saha ve seyircisi önünde ligin yeni ekiplerinden Akhisar Belediyespor'la ilk yarıda 0 - 0 berabere kaldığı karşılaşmanın 90. Dakikasında Giray'ın golüyle 1-0 galip gelerek ilk haftayı 3 puanla kapattı.
9. dakikada ceza sahası içerisinde Burhan'ın kafa ile indirdiği top Nuhiu'nun önünde kaldı. İstediği vuruşu yapamayan Nuhiu'dan topu kurtaran Akhisar defansı tehlikeyi önledi.
15. dakikada Akhisar Belediyesporlu Emrah'ın sağ kanattan içeriye gönderdiği topa kale önünde kafa vuran Bikoko, topu direğin yanından az farkla dışarı gönderdi.
40. dakikada Dede'nin sol kanattan kaleye doru gönderdiği sert şutu Akhisar kalecisi Oğuz yumruklayarak çıkardı. Ceza sahası dışında topu karşılayan Veysel'in gelişine vurduğu şutta defansa çarparak kornere gitti.
45. dakikada Kamara'ın ceza sahasına açtığı ortaya ters vuran Akhisarsporlu Çağdaş topu kendi kalesine gönderdiği sırada kaleci Oğuz son anda çıkardı.
Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca maçın ilk yarısı 0 -0 beraberlikle sonuçlandı.
54. dakikada orta sahadan çabuk çıkan Akhisar Belediyespor'da Bikoko ceza sahası dışından topa çok sert vurdu ancak, top az farkla auta çıktı.
61. dakikada Dede'nin çizgiden içeri gönderdiği topa kale önünde gelişine vuran Kamara topu auta gönderdi.
68. dakikada sağ kanattan Kamara'nın açtığı ortaya ceza sahasında hiçbir Eskişehirsporlu vuramayınca, Akhisar Belediyesporlu defans oyuncuları topu kornere gönderdi.
78. dakikada Dede'nin sağ kanattan kullandığı kornere ceza sahasında yükselen Kamara, topu kafa ile kalenin üzerinden auta gönderdi.
79. dakikada Veysel'in açtığı ortaya ceza sahası içerinde yükselen kaleci Oğuz ve Kamara'dan topa dokunan olmayınca meşin yuvarlak taça çıktı.
86. dakikada ceza sahası dışından serbest vuruş kullanan Eskişehirsporlu Diego'nun şutunu kaleci Oğuz son anda kornere çeldi.
88. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinden topa sert vuran Kamara'nın şutu kaleci Oğuz'un kucağında kaldı.
90. dakikada Sertan'ın ceza sahasında kestiği topu iyi kontrol eden Giray, kaleci Buffin'in üzerinden topu aşırtarak filelerle buluşturdu. (0 - 1)
Karşılaşmanın son dakikalarında gol olmayınca Akhisar Belediyespor karşılaşmayı 1-0 kazandı.