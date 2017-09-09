Akhisar Belediyespor'de hedef galibiyet

AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'in ilk 3 haftasında 7 puan toplayıp sezona iyi bir başlangıç yapan Teleset Mobilya Akhisar Belediyespor, yarın akşam deplasmanda oynayacağı Bursaspor karşılaşmasında galibiyet hedefliyor.

Teknik direktör Okan Buruk, takımının geçen sezondan bu yana iç saha ve deplasmanda başarılı bir performans sergilediğini belirtti, \"Çıkışımızı Bursa\'da da sürdürmek istiyoruz. Kolay bir karşılaşma olmayacak ancak ben takımıma güveniyorum. Kesinlikle sahaya beraberlik için çıkmayacağız, tek hedef galibiyet\" dedi.

Teleset Mobilya Akhisar Belediyespor\'da kırmızı kart cezalısı stoper Mustafa Yumlu dışında eksik oyuncu bulunmuyor.