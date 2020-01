Akhisar Belediyespor'da hedef her yıl çıtayı yükseltmek

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- AKHİSAR Belediyespor Süper Lig\'deki 6\'ncı sezonuna başlarken, Süper Lig\'de kalıcı olmayı başardıklarını söyleyen Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel, \"Artık geri dönüş yok\" dedi.

Süper Lig\'e çıktıklarında kulüp olarak kendilerine 5 sezon zaman tanıdığını belirten Eryüksel, \"Bu 5 sezonu kazasız belasız atlatırsak, ligde kalıcı olacağımızı düşünüyordum. Nitekim öyle de oldu. Kritik eşiği aştık. Rüştümüzü ispat ettik. Bundan sonra her yıl çıtayı yükselteceğiz. Geçen sezon 7\'nci olmuştuk, bu sezon hedefimiz ligi 6\'ncı bitirmek. Çükü Futbol Federasyonu 6\'ncı takıma ekstra para ödülü veriyor. Bizim gibi bütçesi kısıtlı takımlar için 1.5-2 milyon TL\'lik bu ödüller çok önemli\" diye konuştu.

Yeşil siyahlı kulüpte son 8 yılı başkan olmak üzere 10 yıldır yöneticilik yapan ve Süper Lig\'in en kıdemli başkanlarından biri olan Hüseyin Eryüksel, başarıda teknik ve idari istikrarın yanı sıra mali disiplinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Geçmişte zaman zaman dillendirildiği gibi Avrupa hedeflerinin olmadığını kaydeden Başkan Eryüksel şöyle devam etti:

\"Her sezon başında amacımızın ligde kalmak olduğunu söyledim. Yine aynı görüşteyim. Çünkü bizim gibi takımlar için ligde kalmak, şampiyonlukla eşdeğer. Bir önceki yıl elde ettiğimiz derecenin 1 basamak üzeri, 1 puan fazlası bizim için başarı demektir. Bu sezon yeni stadımızda taraftarımızla bütünleşerek hedeflerimize ulaşacağız.\"

EN GEÇ İKİNCİ YARIDA KENDİ STADIMIZDAYIZ

Yapımı devam eden 12 bin kişilik Spor Toto Akhisar Stadı\'nın ilk yarı sona ermeden tamamlanacağını söyleyen Başkan Hüseyin Eryüksel, \"İlk devrenin son bir kaç maçını yeni stadımızda oynayacağımızı düşünüyorum\" dedi. 5 yıldır özlemle bekledikleri stat için fazladan birkaç hafta daha bekleyebileceklerini dile getiren Eryüksel, \"Erken başlayıp zemini bozmak istemiyoruz. En kötü olasılıkla ikinci yarıda stadımıza geçmiş oluruz\" diye konuştu.

İç saha maçlarını bile deplasmanda oynayan bir takım olarak iç saha performansını kendisinin de merak ettiğini anlatan Eryüksel, \"Yeni stadın futbolcuları motgive edeceğini düşünüyorum. Ama en önemlisi taraftarın ilgisi. Bugüne kadar stat yok bahanesi vardı. Artık bu bahane de ortadan kalkacak. Ayrıca biz tribünde seyirci değil, takımı ateşleyecek taraftar kitlesi görmeak istiyoruz\" ifadesini kullandı.

OKAN BURUK ÇALIŞTIĞIM EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR

Teknik Direktör Okan Buruk\'un Akhisar\'da sergilediği başarılı performansın kendisini şaşırtmadığını söyleyen Başkan Hüseyin Eryüksel, \"Aslında uzun süredir takip ettiğimiz Okan hocayı 2 yıl önce takımın başına getirmeye düşünüyorduk ama o dönemde biz ağır kalınca, Gaziantepspor devreye girip kendisiyle anlaştı. Geçen sezon Tolunay Kafkas ayrıldıktan iki gün sonra Okan Buruk da Göztepe\'den istifa etti. Hemen teklifimizi yaptık, hoca da kabul etti. 2 yıl rötarlı da olsa yollarımız kesişmiş oldu\" deyi konuştu.

Okan Buruk\'un Mayıs 2018\'de sona erecek sözleşmesini uzatmak için devre arasında kendisiyle masaya oturacaklarını belirten Başkan Eryüksel, \"Görev sürem boyunca çalıştığım en iyi teknik adam Okan Buruk ve ekibidir. Kulüp olarak Okan hocayla uzun yıllar çalışma arzusu içindeyiz\" dedi.

TOLUNAY KAFKAS TERCİHİ KESİNLİKLE HATA DEĞİLDİ

Geçen sezon üçüncü haftada Cihat Arslan\'ın yerine takımın başına Tolunay Kafkas\'ı getirmelerinin yanlış bir tercih olmadığını ifade eden Başkan Hüseyin Eryüksel, \"Tolunay hocanın 23 maçta 27 puan toplaması yeni bir teknik adam için kötü performans değil.

Bunun ötesinde Tolunay hoca başarılı bir teknik adam ve Türkiye Futbol Federasyonu\'na şu anda üstlendiği görev, bunun göstergesi\" dedi.

Tolunay Kafkas\'ın taraftarlarla yıldızının barışmamasının Karabük\'te yaşanan bir olayın sosyal medyaya yansımasından kaynaklandığını hatırlatan Eryüksel, \"Geçen sezon kulübün önünü açmak için fedakarlık yapıp görevi bırakan Tolunay hocayla dostluğumuz her zaman devam edecek\" mesajını verdi.

LUCESCU\'YA ZAMAN TANIMAK GEREKİYOR

Süper Lig\'de üçüncü sırada yer alan bir takım olarak Akhisar Belediyespor\'dan A Milli Takım\'a oyuncu alınmamasıyla ilgili tartışmayı yorumlayan Başkan Hüseyin Eryüksel şu değerlendirmeyi yaptı:

\"Milli takımı her Türk futbolcusu arzu eder. Ancak göreve yeni gelmiş bir hoca var. Kalan maçları bilinen oyuncularla oynamasını doğal karşılamak gerekir. Macera aramaya gerek yok. Lucescu\'ya zaman tanımak gerekiyor. Zamanı geldiğinde bizim futbolcularımız da dahil olmak üzere, milli formayı hak eden tüm oyuncuları değerlendireceğine inanıyorum. Bu tartışmaların dışında, milli takımın gençleşmesi çok önemli. Bence Lucescu bunu da düşünüyordur. Yakın zamanda bu yönde adımlar atması gerekiyor.\"

YABANCI FUTBOLCU UYGULAMASI HATA

Süper Lig kulüplerinin kadrolarında 14 yabancı bulundurmalarına ilişkin kuralını eleştiren Başkan Hüseyin Eryüksel, uygulamadan bir an önce geri dönülmesi gerektiğini savundu. Eryüksel bu konuda şunları söyledi:

\"Türkiye Futbol Federasyonu\'nun aldığı bu kararın uzun vadede ülke futboluna zarar vereceği belliydi. 4 yıllığına alınmış bu kararın yeniden değerlendirilmesi, yine zaman ve süre vererek eski haline dönülmesi gerekmektedir. Böyle giderse, yakın zamanda milli takımda oynayacak futbolcu bulunmayacak. Mevcut durum iyi değil. Türk çocuklarına fırsat yaratmak lazım. Biz en çok futbolcu oynatan kulüp olarak buna özen gösteriyoruz ama TFF\'nin duruma el atması lazım.\"

