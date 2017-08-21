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Spor

Akhisar Belediyespor'da Buruk'tan hakem tepkisi

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig'e Sivasspor galibiyetiyle başladıktan sonra ikinci haftada konuk olduğu Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak 4 puana ulaşan Akhisar Belediyespor'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım'a

21 Ağustos 2017 15:52

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'e Sivasspor galibiyetiyle başladıktan sonra ikinci haftada konuk olduğu Antalyaspor\'la 2-2 berabere kalarak 4 puana ulaşan Akhisar Belediyespor\'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım\'a tepki gösterdi.
Okan Buruk, hakemlerin sahada tutarsız bir şekilde karar verdiğini iddia etti. Hakem hatalarının yanında çok kötü goller yeyip net goller kaçırdıklarını ifade eden Teknik Direktör Okan Buruk, \"Çok rahat kazanabileceğimiz maçtan 1 puan alarak gidiyoruz. Kötü bir hakem yönetiminin yanında bizim kaçırdığımız goller var, aynı zamanda çok da kötü goller yedik\" dedi.
Okan Buruk, \"Sahada çok uyumsuz 4 hakem vardı. Orta hakem, yan hakem ve dördüncü hakem hepsi birbirinden farklı kararlar verdi. Maçta rakip takım aleyhine kırmızı kartlar ve penaltının da olması gerektiğini düşünüyorum. Bütün takdir hakları aleyhimize kullanıldı. Daha önce kendi sahamızda da bunları yaşadık. Biz işimizi iyi yapıyoruz, işimizi yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra da herkes işini iyi yapar\" diye konuştu.
Yeşil siyahlılar, hava trafiği yoğunluğundan dolayı maçın ardından Antalya\'da konakladı. Kasımpaşa maçının hazırlıkları yarın başlayacak.

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