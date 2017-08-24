Akhisar Belediyespor'da Buruk iddialı

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'in ilk 2 haftasında Sivasspor\'u 1-0 yenip deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Akhisar Belediyespor\'un Teknik Direktörü Okan Buruk, pazar günü 19 Mayıs Stadı\'nda oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz Atabarut Tesisleri\'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarıyla konuşan Buruk, Kasımpaşa müsabakasına çok iyi hazırlandıklarını dile getirdi. Lige kazanarak başladıklarını hatırlatan genç teknik adam, \"İyi bir başlangıç yapmak bize güven getirdi. Geçen seneden devam eden bir oyunumuz var. Ligin ilk haftasından itibaren sahaya bu futbolumuzu yansıtmaya çalışıyoruz ve kazanmak için her şeyi yapıyoruz. Antalyaspor maçına baktığımızda kazanmak için tüm çabayı gösterdik. Çok net gol pozisyonlarına girdik, maçı daha erken kendi lehimize çevirebilirdik. Kendimizi geliştirmek için daha çok çalışacağız. Bu hafta kendi sahamızda oynayacağımız bir karşılaşma var buna da en iyi şekilde hazırlanıyoruz\" dedi.

Kasımpaşa karşısına tam kadro çıkacaklarını söyleyen Buruk, \"Şu anda herhangi bir eksiğimiz yok. Umuyorum maça kadar da tam kadro oluruz. Belki ilk haftalarda takımlar istediği gibi oynayamıyor ama iki haftaya baktığımızda 90 dakikaları çok rahat oynayan bir takım görüntüsü çizdik. Sivasspor ve Antalyaspor\'a karşı çok üstün oynadık. Yüzde yüz hazır değiliz ama iki tane 90 dakikayı çok yüksek bir tempoyla geçiren bir takımız. Özellikle haftaya milli maç arası var. O boşlukta çalışma imkanımız olacak. Takımı yukarılara çekeceğiz\" diye konuştu.

Son olarak Hallandalı golcü Marvin Emnes\'le anlaşan Akhisar Belediyespor\'da transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Okan Buruk sözlerine şöyle devam etti:

\"Kadromuza 1 ya da 2 oyuncu dahil edebiliriz. Takviyeler yapmamız gereken bölgeler var. Onları da en kısa zamanda bitireceğiz. Takıma yeni katılan oyuncularımın da performansları bize katkı sağlıyor. Şu anda da iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Takımımızı ne kadar güçlendirirsek o kadar iyi.\"