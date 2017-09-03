T24 LogoT24 Logo
Spor

Akhisar Belediyespor'da 8 maç gündüz 6 maç gece

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig'de 4'üncü hafta randevusunda Bursaspor'a konuk olacak Akhisar Belediyespor'da üç günlük bayram izni bugün bitiyor

03 Eylül 2017 17:44

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de 4\'üncü hafta randevusunda Bursaspor\'a konuk olacak Akhisar Belediyespor\'da üç günlük bayram izni bugün bitiyor. Haftanın ilk antrenmanını bu akşam Yılmaz Atabarut Tesisleri\'nde yapacak.
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig\'de ilk yarının maç programını açıkladı.
Buna göre Akhisar Belediyespor kalan 14 müsabakanın 8\'ini gündüz, 6\'sını ise gece oynayacak.
4\'üncü haftadaki Bursaspor, 5. haftadaki  Karabükspor, 7. haftadaki Fenerbahçe, 12. haftadaki Beşiktaş, ve 17.  haftadaki  Osmanlıspor karşılaşmaları saat 20.00\'de, 15. haftadaki Galatasaray karşılaşması 19.30\'da başlayacak. 8. haftada Trabzonspor, 9. haftada Gençlerbirliği, 10. haftada Medipol Başakşehir maçlarının başlama düdüğü saat 16.30\'da çalacak, 6. haftadaki Konyaspor, 11. haftadaki Aytemiz Alanyaspor, 13. haftadaki Göztepe, 14. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor ve 16. haftadaki Kayserispor randevusu ise saat 14.00\'te start alacak.

 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haldun AKYÜZAKHİSAR DHA SÜPER LigBursasporAkhisar BelediyesporHaftanınYılmaz Atabarut TesisleriTürkiye Futbol Federasyonu Süper LigBunaFenerbahçeBeşiktaşGalatasarayTrabzonsporGençlerbirliğiMedipol Başakşehir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24