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Spor

Akhisar Belediyespor teknik direktörünü 'FETÖ'ye yakınlığı' nedeniyle mi kovdu?

Kulübe yakın çevreler, Erdoğan'ın 'FETÖ' konusundaki hassasiyetini dile getirmesi üzerine yönetimin genç teknik adamın görevine son vermiş olabileceğini iddia etti

01 Eylül 2016 22:35

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor’da, teknik direktör Cihat Arslan’la yollar ayrıldı. Kulübe yakın çevreler, Arslan'ın FETÖ'ye yakın olduğu yolundaki haberlerden rahatsızlık duyan yönetimin ayrılık kararı aldığını öne sürdü.

Sezona Kayserispor deplasman galibiyetiyle başladıktan sonra ikinci haftada evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan yeşil-siyahlı ekipte Teknik Direktör Cihat Arslan'la yollar ayrıldı. Bugün akşam saatlerinde Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde bir araya gelen taraflar, karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmeyi feshetti. Ayrılığa transfer döneminde yaşanan anlaşmazlıkların yol açtığı açıklandı.

Başkan Hüseyin Eryüksel'in dün Kulüpler Birliği Vakfı yönetimiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiğine dikkat çeken bazı çevreler, Erdoğan'ın 'FETÖ' konusundaki hassasiyetini dile getirmesi üzerine yönetimin genç teknik adamın görevine son vermiş olabileceğini iddia etti. Geçtiğimiz sezon başında yeşil-beyazlı ekibin direksiyonuna geçen Cihat Arslan, göreve başladığından bu yana ligde ve kupada toplam 47 resmi maçta takımın başında sahaya çıktı. Arslan bu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 16 beraberlik ve 14 yenilgi aldı.

 

Bu sezon giden 3. hoca

 

Akhisar Belediyespor'un Cihat Arslan'la yollarını ayırması bu sezon gerçekleşen 3. hoca değişikliği oldu. Daha önce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yollarını ayırırken Adanaspor'da Engin İpekoğlu ile yollarını ayırmıştı.

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Cihat ArslanFETÖAkhisar Belediyespor

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