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Spor

Akhisar Belediyespor nefes aldı

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Ege temsilcisi, Kasımpaşa karşısında çok önemli 3 puana ulaştı

27 Kasım 2016 16:51

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Akhisar Belediyespor, rakiplerinden Kasımpaşa'yı yenerek düşme hattından çıktı.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek 3 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrılan Akhisar Belediyespor, puanını 13'e çıkardı. Maç fazlasıyla 12. durumda bulunan Ege temsilcisi, haftayı düşme hattının üzerinde bitirmeyi garantiledi. Yeşil-siyahlı ekip 2 haftadır düşme hattında yer alıyordu.

Aldığı 3 galibiyetin 2'sini iç sahada aynı skorla (1-0) elde eden Akhisar Belediyespor, evinde 7, deplasmanda ise 6 puan topladı.

 

Sissoko ilk golünü attı

 

Karşılaşmada takımının galibiyet golüne imza atan Abdoulwahid Sissoko, bu sezon katıldığı yeşil-siyahlı ekipte ilk golünü kaydetti.

Sakatlığı bulunan Fatih Öztürk'ün yokluğunda kaleyi devralan Milan Lukac, ikinci yarının başında yerine Bora Körk'e bıraktı.

Akhisar Belediyespor'da ikinci sezonun geçiren Bora, geçen sezonki Osmanlıspor maçının ardından ligde ikinci kez forma şansı buldu.

Müsabakanın son 7 dakikasında oynayan Orhan Taşdelen de ligde ilk defa mücadele etti.

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