Akhisar Belediyespor, Lukac ve Caner'le yeni sözleşme imzaladı

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig takımlarından Akhisar Belediyespor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek kaleci Milan Lukac ve stoper Caner Osmanpaşa\'nın mukavelesini uzattı. Yeşil siyahlı yönetim 32 yaşındaki Sırp file bekçisi ile 2021 yılına kadar yeni kontrat yaparken, 29 yaşındaki Caner\'le 2020\'ye kadar sözleşme imzalandı.

Başkan Hüseyin Eryüksel, daha önce yaptığı açıklamada teknik direktör Okan Buruk\'la da devre arasında masaya oturup mayıs 2018\'de bitecek mukavelesini uzatacaklarını açıklamıştı.