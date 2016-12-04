Akhisar Belediyespor çıkışını sürdürüyor

por Toto Süper Lig'in 13. haftasında Akhisar Belediyespor, 1-0 geriye düştüğü maçta Gaziantepspor'u deplasmanda 2-1 yendi.

Karşılaşmanın 21. dakikasında ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ghilas'ın, doğrudan kaleye gönderdiği top, üstten auta çıktı.

31. dakikada Elyasa Süme'nin Sissoko'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Özgür Yankaya, penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada topun başına geçen Özer Hurmacı'nın vuruşunda kaleci Gökhan Değirmenci sağ tarafına giden topa direk dibinde sahip oldu.

37. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Muhammed Ildiz, topu Musa Nizam'a pas olarak verdi. Topa sol ayağıyla gelişine sert vuran Musa Nizam, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

Maçın ilk yarısı Gaziantepspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

63. dakikada Özer Hurmacı'nın ceza sahası dışında kaleye gönderdiği sert şutta, Gaziantepspor savunmasına çarpan top kornere çıktı.

68. dakikada Hintum'dan seken topu önünde bulan Rodallega'nın ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

69. dakikada ceza alanında arka direkt Rodallega'nın pasıyla topu önünde bulan Vaz Te, müsait durumda topa istediği vuruşu yapamayınca Gökhan Değirmenci meşin yuvarlağa sahip oldu.

76. dakikada ceza alanında Musa Nizam'dan seken topu önünde bulan Vaz Te'nin sağ çaprazdan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, kalenin üstünden auta gitti.

79. dakikada ceza alanında Vaz Te'nin havalandırdığı top Elyasa Süme'den sekti ve Özer Hurmacı'nın önüne düştü. Özer'in, bekletmeden kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci'nin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

87. dakikada Caner Osmanpaşa'nın uzun pasında kalesini terk eden Gökhan Değirmenci, topa vurmak isterken takım arkadaşı Musa Nizam ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında seken topu önünde bulan Muğdat Çelik, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını öne geçirdi: 2-1.

Karşılaşma Akhisar Belediyespor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.