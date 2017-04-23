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Spor

Akhisar Belediyespor, Bursaspor'u dağıttı

Spor Toto Süper Lig 28. hafta mücadelesinde Akhisar Belediyespor, Bursaspor'u 5-1 mağlup etti

23 Nisan 2017 18:58

Spor Toto Süper Lig 28. hafta mücadelesinde Akhisar Belediyespor, Bursaspor'u 5-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Bursaspor öne geçti. Jorquera'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Batalla'nın bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Bursaspor'un üstünlüğü sadece 1 dakika sürdü. 14. dakikada sağ kanattan Cikalleshi'nin pasıyla topla ceza alanında bir süre ilerleyen Olcan Adın, çapraz pozisyonda sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

21. dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Bu dakikada Olcan Adın'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Kubilay'a da çarpan topla buluşan Mustafa Yumlu, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.

24. dakikada Akhisar Belediyespor farkı ikiye çıkardı. Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortada kaleci Harun'un uzaklaştırmak istediği topla buluşan Özer Hurmacı, meşin yuvarlağı Cikalleshi'ye aktardı. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşta, top bir kez daha ağlara gitti: 3-1.

28. dakikada kaleci Lukac'ın gönderdiği topla rakip yarı sahada buluşan Vaz Te, meşin yuvarlakla bir süre ilerledikten sonra yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 4-1.

36. dakikada gelişen Bursaspor atağında top ağlarla buluşmasına rağmen Batalla'nın ofsaytta olması gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşmanın 64. dakikasında sol çaprazdan Ömer Bayram'ın sert vuruşunda, top üstten auta çıktı.

77. dakikada Akhisar Belediyespor farkı 4'e çıkardı. Ceza alanı içindeki Muğdat'ın geriye doğru attığı pasla ceza sahası hemen önünde topla buluşan Olcan Adın'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-1.

Akhisar Belediyespor, müsabakadan 5-1 galip ayrıldı.

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