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Spor

Akhisar Belediyespor, Bursaspor'a karşı rahat

İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de geride kalan 3 maçta 7 puan toplayıp sezona iyi bir başlangıç yapan Akhisar Belediyespor, gelecek hafta deplasmanda karşı karşıya geleceği Bursaspor ile oynadığı son 6 resmi maçta hiç yenilgi yüzü görmezken, 17 kez gol sevinci y

02 Eylül 2017 16:05

İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de geride kalan 3 maçta 7 puan toplayıp sezona iyi bir başlangıç yapan Akhisar Belediyespor, gelecek hafta deplasmanda karşı karşıya geleceği Bursaspor ile oynadığı son 6 resmi maçta hiç yenilgi yüzü görmezken, 17 kez gol sevinci yaşadı. Yeşil-siyahlılar rakibine en son 2014-2015 sezonun ikinci yarısında evinde 1-0 mağlup oldu. Ardından Bursaspor\'a büyük üstünlük sağlayan Akigolar, 2015-2016\'da rakibi sahasında 3-1, deplasmanda da 2-0\'lık skorla yenmeyi başardı.
Geçen sezon Bursa\'da oynanan lig mücadelesi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Bu kez aynı sezonda Türkiye Kupası\'nda eşleşen iki takımın maçlarında Akhisar Belediyespor gol şov yaptı. Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda Timsah ile 3-3 berabere kalan Akhisar, deplasmanda yeşil-beyazlıları 4-1 yenerek tur atladı. Akhisar Belediyespor, ligin ikinci yarısında oynanan müsabakada da Bursaspor\'u sürklase etti. Mücadeleyi 5-1 kazanan Akhisar Belediyespor tarihin en farklı skorlarından birini aldı. Teknik Direktör Okan Buruk, milli maç arasını çok iyi değerlendirdiklerini ve 10 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Bursaspor\'u bir kez daha yeneceklerini söyledi. 

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