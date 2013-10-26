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Spor

Gol düellosunda kazanan yok

Manisa'da gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Akhisar Belediye ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı

26 Ekim 2013 23:17

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Akhisar Belediyesporla 3-3 berabere kalarak galibiyet sevincini yine erteledi. Gol düellosunda puanlar paylaşıldı...

Lige çok iyi başlayan ancak son 4 haftada yalnızca 1 galibiyet alan Beşiktaş, Akhisar deplasmanında da bir puanla döndü.

Beşiktaş'a beraberliği getiren golleri 18. dakika Olcay, 40. dakika Oğuzhan ve 55. dakikada Almeida'dan gelirken, Akhisar Belediyespor'un gollerini 24 ve 35. dakikada Bruno, 38. dakikada Bilal kaydetti.

Bu skor'un Ardından Beşiktaş puanını 17'ye çıkarırken Akhisar 14 puana yükseldi.

Ligde dolu dizgin ilerleyen Akhisar Belediyespor evinde 9 maçtır mağlubiyet görmedi.

Maçtan önemli dakikalar;

- GOL: Beşiktaş 55. dakikada Almeida'nın golüyle eşitliği sağladı.
- İlk yarı 3-2 sona erdi.
- GOL: Beşiktaş 40. dakikada Oğuzhan'ın golüyle farkı 1'e indirdi 3-2
- GOL: Bilal'in 38. dakikada kaydettiği golle Akhisar Belediyespor 3-1 öne geçti
- GOL:  Bruno 35. dakikada attığı golle kendi ve takımı adına 2. golü kaydetti. 2-1
- GOL: Akhisar Belediyespor 24. dakikada Bruno Mezenga'nın golüyle eşitliği sağladı 1-1
- GOL: Olcay'ın 18. dakikada attığı golle Beşiktaş 1-0 öne geçti.
- Maç konuk ekip Beşiktaş'ın vuruşu ile başladı.

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