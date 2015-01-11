Akhisar Belediye'de Roberto Carlos dönemi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Akhisar Belediyespor, teknik direktör Roberto Carlos ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Takımın devre arası kampını yaptığı Antalya Side'de düzenlenen imza törenineAkhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel'in yanı sıra teknik direktör Roberto Carlos ve yönetim kurulu üyelerinin bazıları katıldı.

Akhisar Belediyespor Kulübü Eryüksel, Roberto Carlos'un camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Bizim ve kulübümüz için çok önemli bir gün. Sezonun ikinci yarısında ve gelecek sezon futbolda kendisiyle beraber yürüyeceğiz. Hem kendisine başarılar diliyor, hem de kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Brezilyalı teknik adam Carlos ise kendisine verdikleri şanstan dolayı başkan ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Ligin ikinci yarısında Akhisar Belediyespor'u iyi yerlere taşımak için çaba göstereceklerini anlatan Carlos, "Ligi üst sıralarda bitirmeyi hedefliyoruz. Akhisar Belediyespor'u sezon başından beri takip ediyorum. Kendime özel projelerim var. Devre arasını iyi değerlendirip, takviyeler de yaparak daha iyi yerlere gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Carlos, futbolcuların akıllarına Avrupa kupalarını aşılamaları gerektiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Devre arasını iyi değerlendirip, takımdaki eksikleri belirleyerek transfer yapmayı düşünüyoruz. Öncelikli hedefim sezonu iyi bitirmek. Seneye sezon başında başkanla oturup takımdaki eksikleri belirleyeceğiz. Akhisar Belediyespor, iyi oyununa karşın hak ettiği puanları alamadı. Benim oyun tarzım, topa sahip olmak ve herkesi potansiyelinin üzerine çıkarabilmek. Hem savunmayı hem de hücumu bir arada yapmak zorundayız. Ben defans yapmayı tercih eden bir hoca değilim. Futbolda sadece savunma yapmak imkansız gibi bir şey. Başkana söz veriyorum, Akhisar Belediyespor'u daha çok koşan, daha iyi top yapan ve Avrupa kupalarına katılacak bir takım haline getireceğiz."