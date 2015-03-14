Akhisar Belediye, Kababükspor'a gol oldu yağdı; 5-1

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak isteyen Akhisar Belediyespor, ligde kalma mücadelesi veren Karabükspor'u 5-1 mağlup etti.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta Manisa temsilcisinin gollerini 18. dakikada Lua Lua, 33'de Güray Vural, 57 ve 79'da Ricardo Vaz Te ile 90'da Teofanis Gekas kaydetti. Konuk ekibin tek golünü 89. dakikada penaltıdan Abdou Razack Traore kaydetti.

Bu sonuçla Roberto Carlos yönetimindeki Akhisar, puanını 29'a yükseltti. Karabükspor ise 18 puanla ve 17. sırada kaldı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu, Bülent Gökçü, Baki Tuncay Akın

Akhisar Belediyespor: Emrah Tuncel, Orhan Taşdelen, Bilal Kısa (Dk.52 Pekin Köşnek), Güray Vural, Tolga Ünlü, Custo (Dk.55 Vaz Te), Lualua (Dk.59 Gekas), Douglas, Zokora, Bruno, Kadir Keleş

Kardemir Karabükspor: Waterman, Murat Akça, Mabiala, Traore, Ahmet İlhan Özek, Bertul Kocabaş, Samba Sow, Emre Özkan (Dk.45 Tanju Kayhan), Akpala (Dk.45 Kumbela), Musa Çağıran, Onur Ayık (Dk.83 Furkan Özçal)

Goller: Dk.18 Lualua, Dk.33 Güray Vural, Dk.57, Dk. 79 Vaz Te, Dk.90 Gekas (Akhisar Belediyespor) Dk.88 penaltıdan Traore (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Dk.58 Tolga Ünlü, Dk.89 Kadir Keleş (Akhisar Belediyespor), Dk.39 Ahmet İlhan Özek (Kardemir Karabükspor)