Akhisar, Avrupa Ligi'ne puanla veda etti

Avrupa Ligi'ne veda eden Akhisarspor, son maçında Standard Liege ile golsüz berabere kaldı. Böylece tarihinde ilk kez Avrupa Kupası'nda mücadele eden Akhisarspor, Avrupa defterini puanla kapattı.

Grubun diğer maçında Sevilla'nın Krasnodar'ı mağlup etmesiyle J Grubunu 10 puanla üçüncü sırada tamamlayan Standard Liege de Avrupa'ya veda etti.

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ve Dany, cezalı Güray Vural, UEFA listesinde yer almayan Daniel Larsson ve Jeremy Bokila'nın yanı sıra Yevgen Seleznov forma giymedi.