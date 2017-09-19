Akhanlı'nın Türkiye'ye iade edilmemesi için imza kampanyası

Margit Hähner ve Petra Reategui gibi yazarların da aralarında bulunduğu 53 bin kişi, change.org'da Doğan Akhanlı için imza kampanyası başlattı. İmza kampanyası metninde Doğan Akhanlı'ya yapılan muamele nedeniyle "hayal kırıklığı ve şaşkın" yaşandığı belirtilerek, adli kontrol nedeniyle İspanya'da olan yazarın Türkiye'ye iade edilmemesi istendi. Metinde Doğan Akhanlı hakkındaki suçlamaların da düşürülmesi talep edildi.

Kampanya sosyal medya üzerinden de duyuruldu.

Doğan Akhanlı 19 Ağustos'ta tatil için gittiği Granada'da Interpol'ün kırmızı listesinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, bir gün sonra ise Madrid'deki nöbetçi mahkeme adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Mahkeme heyeti Türkiye'ye Doğan Akhanlı'nın iade talebini gerekçelendirmesi için 40 gün süre tanımıştı. İspanyol hakimler bu gerekçeleri inceledikten sonra Akhanlı hakkında bir karara varacak. Bu süre zarfında Akhanlı'nın Madrid'i terkedemeyeceğine hükmedildi. 1991 yılından bu yana Almanya'da yaşayan yazar Akhanlı sadece Alman vatandaşlığına sahip bulunuyor.

Akhanlı 1984 yılında Türkiye Devrimci Komünist Partisi'ne (TDKP) üye olduğu gerekçesi ile tutuklanmış, 1985-1987 yılları arasında İstanbul'da askeri cezaevinde tutulmuştu. 2010'da hasta olan babasını ziyaret etmek için İstanbul'a giden Akhanlı, 1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa katıldığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konmuştu. Almanya'dan çok sayıda politikacı, yazar ve sanatçı o dönemde Akhanlı'nın serbest bırakılması çağrısı yapmıştı. Akhanlı hakkındaki davadan 2011 yılında beraat etmiş, ancak 2013 yılında Yargıtay kararı bozmuş ve bunun üzerine Akhanlı hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle yeniden dava açılmıştı.

İki Alman bakandan Akhanlı girişimi

Sosyal Demokrat Parti'li iki bakan, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Adalet Bakanı Heiko Maas geçen hafta İspanyol hükümetine bir mektup göndererek, yazar Doğan Akhanlı'nın Türkiye'ye olası iadesine yönelik kaygılarını iletti. İki bakan mektupta yazar Doğan Akhanlı'nın Türkiye'ye iade edilmesi durumunda, “adil bir şekilde yargılanacağına dair önemli şüphelerin” bulunduğuna dikkat çekti.

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AFP, HT/BK