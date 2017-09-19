T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Akhanlı'nın Türkiye'ye iade edilmemesi için imza kampanyası

Türkiye’nin talebi üzenine İspanya’da gözaltına alınan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan yazar Doğan Akhanlı’nın Türkiye’ye iade edilmemesi için imza kampanyası başlatıldı.

19 Eylül 2017 20:32

Margit Hähner ve Petra Reategui gibi yazarların da aralarında bulunduğu 53 bin kişi, change.org'da Doğan Akhanlı için imza kampanyası başlattı. İmza kampanyası metninde Doğan Akhanlı'ya yapılan muamele nedeniyle "hayal kırıklığı ve şaşkın" yaşandığı belirtilerek, adli kontrol nedeniyle İspanya'da olan yazarın Türkiye'ye iade edilmemesi istendi. Metinde Doğan Akhanlı hakkındaki suçlamaların da düşürülmesi talep edildi.

Kampanya sosyal medya üzerinden de duyuruldu.

Doğan Akhanlı 19 Ağustos'ta tatil için gittiği Granada'da Interpol'ün kırmızı listesinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, bir gün sonra ise Madrid'deki nöbetçi mahkeme adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Mahkeme heyeti Türkiye'ye Doğan Akhanlı'nın iade talebini gerekçelendirmesi için 40 gün süre tanımıştı. İspanyol hakimler bu gerekçeleri inceledikten sonra Akhanlı hakkında bir karara varacak. Bu süre zarfında Akhanlı'nın Madrid'i terkedemeyeceğine hükmedildi. 1991 yılından bu yana Almanya'da yaşayan yazar Akhanlı sadece Alman vatandaşlığına sahip bulunuyor.

Akhanlı 1984 yılında Türkiye Devrimci Komünist Partisi'ne (TDKP) üye olduğu gerekçesi ile tutuklanmış, 1985-1987 yılları arasında İstanbul'da askeri cezaevinde tutulmuştu. 2010'da hasta olan babasını ziyaret etmek için İstanbul'a giden Akhanlı, 1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa katıldığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konmuştu. Almanya'dan çok sayıda politikacı, yazar ve sanatçı o dönemde Akhanlı'nın serbest bırakılması çağrısı yapmıştı. Akhanlı hakkındaki davadan 2011 yılında beraat etmiş, ancak 2013 yılında Yargıtay kararı bozmuş ve bunun üzerine Akhanlı hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle yeniden dava açılmıştı.

İki Alman bakandan Akhanlı girişimi

Sosyal Demokrat Parti'li iki bakan, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Adalet Bakanı Heiko Maas geçen hafta İspanyol hükümetine bir mektup göndererek, yazar Doğan Akhanlı'nın Türkiye'ye olası iadesine yönelik kaygılarını iletti. İki bakan mektupta yazar Doğan Akhanlı'nın Türkiye'ye iade edilmesi durumunda, “adil bir şekilde yargılanacağına dair önemli şüphelerin” bulunduğuna dikkat çekti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, HT/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TürkiyeDoğan Akhanlı TürkiyeHähnerPetra ReateguiDoğan AkhanlıAkhanlıAğustosGranada InterpolMadridTürkiye Doğan AkhanlıAkhanlı MadridAlmanyaAlmanTürkiye Devrimci Komünist PartisiYargıtaySosyalDemokrat Parti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24