-Akhanlı'nın beraatine savcıdan itiraz İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - Eminönü'de 1989 yılında soyulmak istenen döviz bürosu sahibinin öldürülmesiyle ilgili ''Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan yazar Erdoğan Akhanlı hakkında verilen beraat kararına savcılıkça itiraz edildi. Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Celal Kara, 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 12 Ekim'deki duruşmada verdiği beraat kararına itiraz ederek, Akhanlı'nın, ''Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi. Mahkemenin, Akhanlı hakkındaki gerekçeli kararı yazdıktan sonra incelemenin yapılması için Savcı Kara'nın itirazı ile birlikte dosyayı Yargıtay'a göndereceği öğrenildi. -Türkiye'ye geldikten sonra tutuklanmıştı- İstanbul Askeri Cezaevinde 1985-1987 yıllarında yatan Akhanlı, 1992 yılında Almanya'ya yerleşti. ''Kayıp Denizler'', ''Denizi Beklerken'', ''Gelincik Tarlası'' ve ''Kıyamet Günü Yargıçları'' adlı kitapları bulunan Akhanlı, 2001'de Alman vatandaşlığına geçti. Artvin'de rahatsızlanan babasını görebilmek için 10 Ağustos 2010 tarihinde Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapan Akhanlı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı ve tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine konuldu. Akhanlı, 8 Aralık 2010 tarihinde İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasının ilk duruşmasında, mevcut delil durumu ve suç vasfının değişme ihtimali gözönüne alınarak tahliye edildi.